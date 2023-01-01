كواشا ملاوية إلى روبية سريلانكي

تحويل MWK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
299.10 lkr

1.00000 MWK = 0.29910 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.436881.661340.9646518.3674
1GBP1.1529411.22935102.1921.656671.915471.1121821.177
1USD0.937850.813438183.1271.34761.558120.904717.2262
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621130.01874380.01088330.207227

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / روبية سريلانكية
1 MWK0.29910 LKR
5 MWK1.49552 LKR
10 MWK2.99103 LKR
20 MWK5.98206 LKR
50 MWK14.95515 LKR
100 MWK29.91030 LKR
250 MWK74.77575 LKR
500 MWK149.55150 LKR
1000 MWK299.10300 LKR
2000 MWK598.20600 LKR
5000 MWK1495.51500 LKR
10000 MWK2991.03000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Malawian Kwacha
1 LKR3.34333 MWK
5 LKR16.71665 MWK
10 LKR33.43330 MWK
20 LKR66.86660 MWK
50 LKR167.16650 MWK
100 LKR334.33300 MWK
250 LKR835.83250 MWK
500 LKR1671.66500 MWK
1000 LKR3343.33000 MWK
2000 LKR6686.66000 MWK
5000 LKR16716.65000 MWK
10000 LKR33433.30000 MWK