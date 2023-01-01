كواشا ملاوية إلى فورنت مجري

تحويل MWK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٣٣٦ huf

1.00000 MWK = 0.33600 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:40 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MWK إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.436811.661390.9645518.3663
1GBP1.15311.22935102.1921.656671.915621.1121321.1767
1USD0.93790.813438183.1271.34761.558240.904617.2259
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621130.01874530.01088210.207224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Hungarian Forint
1 MWK0.33600 HUF
5 MWK1.68001 HUF
10 MWK3.36002 HUF
20 MWK6.72004 HUF
50 MWK16.80010 HUF
100 MWK33.60020 HUF
250 MWK84.00050 HUF
500 MWK168.00100 HUF
1000 MWK336.00200 HUF
2000 MWK672.00400 HUF
5000 MWK1680.01000 HUF
10000 MWK3360.02000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Malawian Kwacha
2000 HUF5952.34000 MWK
5000 HUF14880.85000 MWK
10000 HUF29761.70000 MWK
15000 HUF44642.55000 MWK
20000 HUF59523.40000 MWK
30000 HUF89285.10000 MWK
40000 HUF119046.80000 MWK
50000 HUF148808.50000 MWK
60000 HUF178570.20000 MWK
100000 HUF297617.00000 MWK
150000 HUF446425.50000 MWK
200000 HUF595234.00000 MWK