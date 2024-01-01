马拉维克瓦查兑匈牙利福林

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1 MWK兑HUF过去 30 天过去 90 天
0.21200.2152
0.20630.2046
一般0.20880.2094
更改-0.39%0.54%
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1 MWK 兑 HUF 统计信息

过去 30 天，MWK 兑 HUF 的表现如下：30 天高点为 0.2120，30 天低点为 0.2063。这意味着 30 天平均值为 0.2088。MWK 兑 HUF 的变化为 -0.39。

过去 90 天，MWK 兑 HUF 的表现如下：90 天高点为 0.2152，90 天低点为 0.2046。这意味着 90 天平均值为 0.2094。MWK 兑 HUF 的变化为 0.54。

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 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.9161.5161.3731.3230.78483.89718.353
1 EUR1.09211.6561.4991.4450.85691.61520.042
1 AUD0.6590.60410.9050.8720.51755.32612.103
1 CAD0.7280.6671.10410.9640.57161.10213.367

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马拉维克瓦查/匈牙利福林汇率
1 MWK0.20922 HUF
5 MWK1.04608 HUF
10 MWK2.09216 HUF
20 MWK4.18432 HUF
50 MWK10.46080 HUF
100 MWK20.92160 HUF
250 MWK52.30400 HUF
500 MWK104.60800 HUF
1000 MWK209.21600 HUF
2000 MWK418.43200 HUF
5000 MWK1,046.08000 HUF
10000 MWK2,092.16000 HUF
匈牙利福林/马拉维克瓦查汇率
2000 HUF9,559.50000 MWK
5000 HUF23,898.75000 MWK
10000 HUF47,797.50000 MWK
15000 HUF71,696.25000 MWK
20000 HUF95,595.00000 MWK
30000 HUF143,392.50000 MWK
40000 HUF191,190.00000 MWK
50000 HUF238,987.50000 MWK
60000 HUF286,785.00000 MWK
100000 HUF477,975.00000 MWK
150000 HUF716,962.50000 MWK
200000 HUF955,950.00000 MWK