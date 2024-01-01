马拉维克瓦查兑英镑

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1 MWK兑GBP过去 30 天过去 90 天
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1 MWK 兑 GBP 统计信息

过去 30 天，MWK 兑 GBP 的表现如下：30 天高点为 0.0005，30 天低点为 0.0004。这意味着 30 天平均值为 0.0004。MWK 兑 GBP 的变化为 0.58。

过去 90 天，MWK 兑 GBP 的表现如下：90 天高点为 0.0005，90 天低点为 0.0004。这意味着 90 天平均值为 0.0005。MWK 兑 GBP 的变化为 -1.98。

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1 USD10.9161.5171.3731.3230.78483.90318.355
1 EUR1.09211.6571.51.4450.85691.62220.043
1 AUD0.6590.60410.9050.8720.51755.30512.098
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马拉维克瓦查/英镑汇率
1 MWK0.00045 GBP
5 MWK0.00226 GBP
10 MWK0.00452 GBP
20 MWK0.00905 GBP
50 MWK0.02262 GBP
100 MWK0.04523 GBP
250 MWK0.11308 GBP
500 MWK0.22615 GBP
1000 MWK0.45230 GBP
2000 MWK0.90460 GBP
5000 MWK2.26151 GBP
10000 MWK4.52301 GBP
英镑/马拉维克瓦查汇率
1 GBP2,210.92000 MWK
5 GBP11,054.60000 MWK
10 GBP22,109.20000 MWK
20 GBP44,218.40000 MWK
50 GBP110,546.00000 MWK
100 GBP221,092.00000 MWK
250 GBP552,730.00000 MWK
500 GBP1,105,460.00000 MWK
1000 GBP2,210,920.00000 MWK
2000 GBP4,421,840.00000 MWK
5000 GBP11,054,600.00000 MWK
10000 GBP22,109,200.00000 MWK