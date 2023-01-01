كواشا ملاوية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MWK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٧٦٫٦٧ btn

1.00000 MWK = 0.07667 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.436891.661290.964618.3688
1GBP1.1528711.2293102.1881.656541.915241.1120621.1768
1USD0.93780.813471183.1271.347551.5580.904617.2267
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621070.01874240.01088210.207234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / نغولتروم بوتاني
1 MWK0.07667 BTN
5 MWK0.38333 BTN
10 MWK0.76667 BTN
20 MWK1.53334 BTN
50 MWK3.83335 BTN
100 MWK7.66669 BTN
250 MWK19.16672 BTN
500 MWK38.33345 BTN
1000 MWK76.66690 BTN
2000 MWK153.33380 BTN
5000 MWK383.33450 BTN
10000 MWK766.66900 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Malawian Kwacha
1 BTN13.04340 MWK
5 BTN65.21700 MWK
10 BTN130.43400 MWK
20 BTN260.86800 MWK
50 BTN652.17000 MWK
100 BTN1304.34000 MWK
250 BTN3260.85000 MWK
500 BTN6521.70000 MWK
1000 BTN13043.40000 MWK
2000 BTN26086.80000 MWK
5000 BTN65217.00000 MWK
10000 BTN130434.00000 MWK