روبية موريشية إلى دونغ فيتنامي
تحويل MUR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritian Rupee / Vietnamese Dong
|1 MUR
|544.79300 VND
|5 MUR
|2723.96500 VND
|10 MUR
|5447.93000 VND
|20 MUR
|10895.86000 VND
|50 MUR
|27239.65000 VND
|100 MUR
|54479.30000 VND
|250 MUR
|136198.25000 VND
|500 MUR
|272396.50000 VND
|1000 MUR
|544793.00000 VND
|2000 MUR
|1089586.00000 VND
|5000 MUR
|2723965.00000 VND
|10000 MUR
|5447930.00000 VND