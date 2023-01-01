روبية موريشية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MUR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٥٤٤٬٧٩٣ vnd

1.00000 MUR = 544.79300 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 VND
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Vietnamese Dong
1 MUR544.79300 VND
5 MUR2723.96500 VND
10 MUR5447.93000 VND
20 MUR10895.86000 VND
50 MUR27239.65000 VND
100 MUR54479.30000 VND
250 MUR136198.25000 VND
500 MUR272396.50000 VND
1000 MUR544793.00000 VND
2000 MUR1089586.00000 VND
5000 MUR2723965.00000 VND
10000 MUR5447930.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Mauritian Rupee
1 VND0.00184 MUR
5 VND0.00918 MUR
10 VND0.01836 MUR
20 VND0.03671 MUR
50 VND0.09178 MUR
100 VND0.18356 MUR
250 VND0.45889 MUR
500 VND0.91778 MUR
1000 VND1.83556 MUR
2000 VND3.67112 MUR
5000 VND9.17780 MUR
10000 VND18.35560 MUR