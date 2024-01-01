2000 روبية موريشية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MUR إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mur
1,063,196 vnd

1.00000 MUR = 531.59800 VND

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Vietnamese Dong
1 MUR531.59800 VND
5 MUR2657.99000 VND
10 MUR5315.98000 VND
20 MUR10631.96000 VND
50 MUR26579.90000 VND
100 MUR53159.80000 VND
250 MUR132899.50000 VND
500 MUR265799.00000 VND
1000 MUR531598.00000 VND
2000 MUR1063196.00000 VND
5000 MUR2657990.00000 VND
10000 MUR5315980.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Mauritian Rupee
1 VND0.00188 MUR
5 VND0.00941 MUR
10 VND0.01881 MUR
20 VND0.03762 MUR
50 VND0.09406 MUR
100 VND0.18811 MUR
250 VND0.47028 MUR
500 VND0.94056 MUR
1000 VND1.88112 MUR
2000 VND3.76224 MUR
5000 VND9.40560 MUR
10000 VND18.81120 MUR