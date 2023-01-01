روبية موريشية إلى شلن تنزاني

تحويل MUR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
56103 tzs

1.00000 MUR = 56.10300 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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MUR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الشلن التنزاني
1 MUR56.10300 TZS
5 MUR280.51500 TZS
10 MUR561.03000 TZS
20 MUR1122.06000 TZS
50 MUR2805.15000 TZS
100 MUR5610.30000 TZS
250 MUR14025.75000 TZS
500 MUR28051.50000 TZS
1000 MUR56103.00000 TZS
2000 MUR112206.00000 TZS
5000 MUR280515.00000 TZS
10000 MUR561030.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritian Rupee
1 TZS0.01782 MUR
5 TZS0.08912 MUR
10 TZS0.17824 MUR
20 TZS0.35649 MUR
50 TZS0.89122 MUR
100 TZS1.78244 MUR
250 TZS4.45610 MUR
500 TZS8.91220 MUR
1000 TZS17.82440 MUR
2000 TZS35.64880 MUR
5000 TZS89.12200 MUR
10000 TZS178.24400 MUR