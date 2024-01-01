Mauritius rupisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MUR → TZS çevirin

1.000 mur
55.120,80 tzs

1.00000 MUR = 55.12080 TZS

13:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856731.0761589.3611.455331.651680.9482318.3728
1 GBP1.1672311.25615104.3081.698751.927941.106821.4459
1 USD0.929250.796083183.03771.352351.53480.8811517.0727
1 INR0.01119060.009587010.012042710.0162860.01848320.01061140.205602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Tanzanya Şilini
1 MUR55.12080 TZS
5 MUR275.60400 TZS
10 MUR551.20800 TZS
20 MUR1102.41600 TZS
50 MUR2756.04000 TZS
100 MUR5512.08000 TZS
250 MUR13780.20000 TZS
500 MUR27560.40000 TZS
1000 MUR55120.80000 TZS
2000 MUR110241.60000 TZS
5000 MUR275604.00000 TZS
10000 MUR551208.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Mauritius Rupisi
1 TZS0.01814 MUR
5 TZS0.09071 MUR
10 TZS0.18142 MUR
20 TZS0.36284 MUR
50 TZS0.90710 MUR
100 TZS1.81420 MUR
250 TZS4.53550 MUR
500 TZS9.07100 MUR
1000 TZS18.14200 MUR
2000 TZS36.28400 MUR
5000 TZS90.71000 MUR
10000 TZS181.42000 MUR