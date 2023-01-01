500 Tanzanya şilininden Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile TZS → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Tanzanya Şilini
|1 MUR
|56.44250 TZS
|5 MUR
|282.21250 TZS
|10 MUR
|564.42500 TZS
|20 MUR
|1128.85000 TZS
|50 MUR
|2822.12500 TZS
|100 MUR
|5644.25000 TZS
|250 MUR
|14110.62500 TZS
|500 MUR
|28221.25000 TZS
|1000 MUR
|56442.50000 TZS
|2000 MUR
|112885.00000 TZS
|5000 MUR
|282212.50000 TZS
|10000 MUR
|564425.00000 TZS