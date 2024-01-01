2000 روبية موريشية إلى منات تركمانستاني

تحويل MUR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mur
151.04 tmt

1.00000 MUR = 0.07552 TMT

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Turkmenistani Manat
1 MUR0.07552 TMT
5 MUR0.37760 TMT
10 MUR0.75520 TMT
20 MUR1.51040 TMT
50 MUR3.77601 TMT
100 MUR7.55202 TMT
250 MUR18.88005 TMT
500 MUR37.76010 TMT
1000 MUR75.52020 TMT
2000 MUR151.04040 TMT
5000 MUR377.60100 TMT
10000 MUR755.20200 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Mauritian Rupee
1 TMT13.24150 MUR
5 TMT66.20750 MUR
10 TMT132.41500 MUR
20 TMT264.83000 MUR
50 TMT662.07500 MUR
100 TMT1324.15000 MUR
250 TMT3310.37500 MUR
500 TMT6620.75000 MUR
1000 TMT13241.50000 MUR
2000 TMT26483.00000 MUR
5000 TMT66207.50000 MUR
10000 TMT132415.00000 MUR