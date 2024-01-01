10 آلاف منات تركمانستاني إلى روبية موريشية

تحويل TMT إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tmt
132,974 mur

1.000 TMT = 13.30 MUR

Mid-market exchange rate at 08:06
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٣٣١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٢٧١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات تركماني

TMT إلى USD

TMT إلى EUR

TMT إلى GBP

TMT إلى INR

TMT إلى JPY

TMT إلى RUB

TMT إلى AUD

TMT إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Mauritian Rupee
1 TMT١٣٫٢٩٧٤٠ MUR
5 TMT٦٦٫٤٨٧٠٠ MUR
10 TMT١٣٢٫٩٧٤٠٠ MUR
20 TMT٢٦٥٫٩٤٨٠٠ MUR
50 TMT٦٦٤٫٨٧٠٠٠ MUR
100 TMT١٬٣٢٩٫٧٤٠٠٠ MUR
250 TMT٣٬٣٢٤٫٣٥٠٠٠ MUR
500 TMT٦٬٦٤٨٫٧٠٠٠٠ MUR
1000 TMT١٣٬٢٩٧٫٤٠٠٠٠ MUR
2000 TMT٢٦٬٥٩٤٫٨٠٠٠٠ MUR
5000 TMT٦٦٬٤٨٧٫٠٠٠٠٠ MUR
10000 TMT١٣٢٬٩٧٤٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Turkmenistani Manat
1 MUR٠٫٠٧٥٢٠ TMT
5 MUR٠٫٣٧٦٠١ TMT
10 MUR٠٫٧٥٢٠٣ TMT
20 MUR١٫٥٠٤٠٥ TMT
50 MUR٣٫٧٦٠١٣ TMT
100 MUR٧٫٥٢٠٢٥ TMT
250 MUR١٨٫٨٠٠٦٣ TMT
500 MUR٣٧٫٦٠١٢٥ TMT
1000 MUR٧٥٫٢٠٢٥٠ TMT
2000 MUR١٥٠٫٤٠٥٠٠ TMT
5000 MUR٣٧٦٫٠١٢٥٠ TMT
10000 MUR٧٥٢٫٠٢٥٠٠ TMT