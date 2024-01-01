100 روبية موريشية إلى فرنك رواندي

تحويل MUR إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
2,758 rwf

1.00000 MUR = 27.58210 RWF

Mid-market exchange rate at 21:16
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Rwandan Franc
1 MUR27.58210 RWF
5 MUR137.91050 RWF
10 MUR275.82100 RWF
20 MUR551.64200 RWF
50 MUR1379.10500 RWF
100 MUR2758.21000 RWF
250 MUR6895.52500 RWF
500 MUR13791.05000 RWF
1000 MUR27582.10000 RWF
2000 MUR55164.20000 RWF
5000 MUR137910.50000 RWF
10000 MUR275821.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Mauritian Rupee
1 RWF0.03626 MUR
5 RWF0.18128 MUR
10 RWF0.36255 MUR
20 RWF0.72511 MUR
50 RWF1.81276 MUR
100 RWF3.62553 MUR
250 RWF9.06382 MUR
500 RWF18.12765 MUR
1000 RWF36.25530 MUR
2000 RWF72.51060 MUR
5000 RWF181.27650 MUR
10000 RWF362.55300 MUR