روبية موريشية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MUR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٣٧٫٧٤ nzd

1.00000 MUR = 0.03774 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:15 UTC
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MUR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.437091.661730.9644518.3726
1GBP1.1529411.22935102.1921.656921.915921.1119521.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34781.558480.904517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621370.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار نيوزيلندي
1 MUR0.03774 NZD
5 MUR0.18870 NZD
10 MUR0.37739 NZD
20 MUR0.75479 NZD
50 MUR1.88697 NZD
100 MUR3.77393 NZD
250 MUR9.43483 NZD
500 MUR18.86965 NZD
1000 MUR37.73930 NZD
2000 MUR75.47860 NZD
5000 MUR188.69650 NZD
10000 MUR377.39300 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Mauritian Rupee
1 NZD26.49750 MUR
5 NZD132.48750 MUR
10 NZD264.97500 MUR
20 NZD529.95000 MUR
50 NZD1324.87500 MUR
100 NZD2649.75000 MUR
250 NZD6624.37500 MUR
500 NZD13248.75000 MUR
1000 NZD26497.50000 MUR
2000 NZD52995.00000 MUR
5000 NZD132487.50000 MUR
10000 NZD264975.00000 MUR