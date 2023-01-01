روبية موريشية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MUR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
180.54 mop

1.00000 MUR = 0.18054 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0661588.62591.437011.661450.964418.3708
1GBP1.1530711.2293102.1881.656911.915691.1120221.1821
1USD0.937950.813471183.1271.347851.558360.904617.231
1INR0.01128340.009785880.012029810.01621430.01874670.01088210.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Macanese Pataca
1 MUR0.18054 MOP
5 MUR0.90269 MOP
10 MUR1.80538 MOP
20 MUR3.61076 MOP
50 MUR9.02690 MOP
100 MUR18.05380 MOP
250 MUR45.13450 MOP
500 MUR90.26900 MOP
1000 MUR180.53800 MOP
2000 MUR361.07600 MOP
5000 MUR902.69000 MOP
10000 MUR1805.38000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Mauritian Rupee
1 MOP5.53902 MUR
5 MOP27.69510 MUR
10 MOP55.39020 MUR
20 MOP110.78040 MUR
50 MOP276.95100 MUR
100 MOP553.90200 MUR
250 MOP1384.75500 MUR
500 MOP2769.51000 MUR
1000 MOP5539.02000 MUR
2000 MOP11078.04000 MUR
5000 MOP27695.10000 MUR
10000 MOP55390.20000 MUR