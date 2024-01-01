Mauritius rupisinden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile MUR → MOP çevirin

1.000 mur
175,11 mop

1.00000 MUR = 0.17511 MOP

13:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856821.076689.39281.455561.65110.9484818.3728
1 GBP1.1671111.25655104.3341.698861.927081.1069821.4438
1 USD0.928850.79583183.03251.3521.533620.88117.0656
1 INR0.01118660.009584560.012043510.01628280.01847020.01061030.205529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

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MUR → ZAR

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MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Makau Patakası
1 MUR0.17511 MOP
5 MUR0.87553 MOP
10 MUR1.75105 MOP
20 MUR3.50210 MOP
50 MUR8.75525 MOP
100 MUR17.51050 MOP
250 MUR43.77625 MOP
500 MUR87.55250 MOP
1000 MUR175.10500 MOP
2000 MUR350.21000 MOP
5000 MUR875.52500 MOP
10000 MUR1751.05000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Mauritius Rupisi
1 MOP5.71087 MUR
5 MOP28.55435 MUR
10 MOP57.10870 MUR
20 MOP114.21740 MUR
50 MOP285.54350 MUR
100 MOP571.08700 MUR
250 MOP1427.71750 MUR
500 MOP2855.43500 MUR
1000 MOP5710.87000 MUR
2000 MOP11421.74000 MUR
5000 MOP28554.35000 MUR
10000 MOP57108.70000 MUR