250 روبية موريشية إلى كونا كرواتية

تحويل MUR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

250 mur
37.87 hrk

1.00000 MUR = 0.15149 HRK

Mid-market exchange rate at 15:28
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Croatian Kuna
1 MUR0.15149 HRK
5 MUR0.75743 HRK
10 MUR1.51485 HRK
20 MUR3.02970 HRK
50 MUR7.57425 HRK
100 MUR15.14850 HRK
250 MUR37.87125 HRK
500 MUR75.74250 HRK
1000 MUR151.48500 HRK
2000 MUR302.97000 HRK
5000 MUR757.42500 HRK
10000 MUR1514.85000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Mauritian Rupee
1 HRK6.60130 MUR
5 HRK33.00650 MUR
10 HRK66.01300 MUR
20 HRK132.02600 MUR
50 HRK330.06500 MUR
100 HRK660.13000 MUR
250 HRK1650.32500 MUR
500 HRK3300.65000 MUR
1000 HRK6601.30000 MUR
2000 HRK13202.60000 MUR
5000 HRK33006.50000 MUR
10000 HRK66013.00000 MUR