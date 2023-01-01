روبية موريشية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MUR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٥١٣٫٧٤ czk

1.00000 MUR = 0.51374 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MUR0.51374 CZK
5 MUR2.56868 CZK
10 MUR5.13736 CZK
20 MUR10.27472 CZK
50 MUR25.68680 CZK
100 MUR51.37360 CZK
250 MUR128.43400 CZK
500 MUR256.86800 CZK
1000 MUR513.73600 CZK
2000 MUR1027.47200 CZK
5000 MUR2568.68000 CZK
10000 MUR5137.36000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Mauritian Rupee
1 CZK1.94653 MUR
5 CZK9.73265 MUR
10 CZK19.46530 MUR
20 CZK38.93060 MUR
50 CZK97.32650 MUR
100 CZK194.65300 MUR
250 CZK486.63250 MUR
500 CZK973.26500 MUR
1000 CZK1946.53000 MUR
2000 CZK3893.06000 MUR
5000 CZK9732.65000 MUR
10000 CZK19465.30000 MUR