10 آلاف روبية موريشية إلى بولا بوتسواني

تحويل MUR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mur
2,970.02 bwp

1.00000 MUR = 0.29700 BWP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Botswanan Pula
1 MUR0.29700 BWP
5 MUR1.48501 BWP
10 MUR2.97002 BWP
20 MUR5.94004 BWP
50 MUR14.85010 BWP
100 MUR29.70020 BWP
250 MUR74.25050 BWP
500 MUR148.50100 BWP
1000 MUR297.00200 BWP
2000 MUR594.00400 BWP
5000 MUR1485.01000 BWP
10000 MUR2970.02000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mauritian Rupee
1 BWP3.36698 MUR
5 BWP16.83490 MUR
10 BWP33.66980 MUR
20 BWP67.33960 MUR
50 BWP168.34900 MUR
100 BWP336.69800 MUR
250 BWP841.74500 MUR
500 BWP1683.49000 MUR
1000 BWP3366.98000 MUR
2000 BWP6733.96000 MUR
5000 BWP16834.90000 MUR
10000 BWP33669.80000 MUR