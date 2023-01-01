2000 بولا بوتسواني إلى روبية موريشية

تحويل BWP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

2000 bwp
6871.78 mur

1.00000 BWP = 3.43589 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:7 UTC
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BWP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079489.26511.468091.67090.954718.4862
1GBP1.1698611.2628104.4321.717531.95481.1168721.6272
1USD0.926450.791891182.69881.36011.547990.884517.1264
1INR0.01120260.00957560.012092110.01644640.01871840.01069540.207094

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mauritian Rupee
1 BWP3.43589 MUR
5 BWP17.17945 MUR
10 BWP34.35890 MUR
20 BWP68.71780 MUR
50 BWP171.79450 MUR
100 BWP343.58900 MUR
250 BWP858.97250 MUR
500 BWP1717.94500 MUR
1000 BWP3435.89000 MUR
2000 BWP6871.78000 MUR
5000 BWP17179.45000 MUR
10000 BWP34358.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Botswanan Pula
1 MUR0.29104 BWP
5 MUR1.45522 BWP
10 MUR2.91045 BWP
20 MUR5.82090 BWP
50 MUR14.55225 BWP
100 MUR29.10450 BWP
250 MUR72.76125 BWP
500 MUR145.52250 BWP
1000 MUR291.04500 BWP
2000 MUR582.09000 BWP
5000 MUR1455.22500 BWP
10000 MUR2910.45000 BWP