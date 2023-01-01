روبية موريشية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MUR إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٢٬٤٥٨٫٠١ bdt

1.00000 MUR = 2.45801 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bangladeshi Taka
1 MUR2.45801 BDT
5 MUR12.29005 BDT
10 MUR24.58010 BDT
20 MUR49.16020 BDT
50 MUR122.90050 BDT
100 MUR245.80100 BDT
250 MUR614.50250 BDT
500 MUR1229.00500 BDT
1000 MUR2458.01000 BDT
2000 MUR4916.02000 BDT
5000 MUR12290.05000 BDT
10000 MUR24580.10000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mauritian Rupee
1 BDT0.40683 MUR
5 BDT2.03417 MUR
10 BDT4.06834 MUR
20 BDT8.13668 MUR
50 BDT20.34170 MUR
100 BDT40.68340 MUR
250 BDT101.70850 MUR
500 BDT203.41700 MUR
1000 BDT406.83400 MUR
2000 BDT813.66800 MUR
5000 BDT2034.17000 MUR
10000 BDT4068.34000 MUR