روبية موريشية إلى كوانزا أنغولي

تحويل MUR إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
18632.20 aoa

1.00000 MUR = 18.63220 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MUR إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Angolan Kwanza
1 MUR18.63220 AOA
5 MUR93.16100 AOA
10 MUR186.32200 AOA
20 MUR372.64400 AOA
50 MUR931.61000 AOA
100 MUR1863.22000 AOA
250 MUR4658.05000 AOA
500 MUR9316.10000 AOA
1000 MUR18632.20000 AOA
2000 MUR37264.40000 AOA
5000 MUR93161.00000 AOA
10000 MUR186322.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Mauritian Rupee
1 AOA0.05367 MUR
5 AOA0.26835 MUR
10 AOA0.53670 MUR
20 AOA1.07341 MUR
50 AOA2.68352 MUR
100 AOA5.36705 MUR
250 AOA13.41763 MUR
500 AOA26.83525 MUR
1000 AOA53.67050 MUR
2000 AOA107.34100 MUR
5000 AOA268.35250 MUR
10000 AOA536.70500 MUR