باتاكا ماكاوية إلى فرنك سويسري

تحويل MOP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١٣٬٩١٠ xpf

1.00000 MOP = 13.91030 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / فرنك الـ CFP
1 MOP13.91030 XPF
5 MOP69.55150 XPF
10 MOP139.10300 XPF
20 MOP278.20600 XPF
50 MOP695.51500 XPF
100 MOP1391.03000 XPF
250 MOP3477.57500 XPF
500 MOP6955.15000 XPF
1000 MOP13910.30000 XPF
2000 MOP27820.60000 XPF
5000 MOP69551.50000 XPF
10000 MOP139103.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Macanese Pataca
1 XPF0.07189 MOP
5 XPF0.35945 MOP
10 XPF0.71889 MOP
20 XPF1.43778 MOP
50 XPF3.59446 MOP
100 XPF7.18892 MOP
250 XPF17.97230 MOP
500 XPF35.94460 MOP
1000 XPF71.88920 MOP
2000 XPF143.77840 MOP
5000 XPF359.44600 MOP
10000 XPF718.89200 MOP