2000 فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل XPF إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

2000 xpf
145.89 mop

1.00000 XPF = 0.07295 MOP

Mid-market exchange rate at 03:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87461.083490.1411.484961.674370.962718.7636
1 GBP1.1433811.23875103.0661.697891.914461.1007321.4542
1 USD0.9230.807265183.2021.370651.545480.888617.3192
1 INR0.01109370.009702480.012018910.01647380.0185750.010680.208158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Macanese Pataca
1 XPF0.07295 MOP
5 XPF0.36473 MOP
10 XPF0.72947 MOP
20 XPF1.45893 MOP
50 XPF3.64732 MOP
100 XPF7.29465 MOP
250 XPF18.23663 MOP
500 XPF36.47325 MOP
1000 XPF72.94650 MOP
2000 XPF145.89300 MOP
5000 XPF364.73250 MOP
10000 XPF729.46500 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / فرنك الـ CFP
1 MOP13.70870 XPF
5 MOP68.54350 XPF
10 MOP137.08700 XPF
20 MOP274.17400 XPF
50 MOP685.43500 XPF
100 MOP1370.87000 XPF
250 MOP3427.17500 XPF
500 MOP6854.35000 XPF
1000 MOP13708.70000 XPF
2000 MOP27417.40000 XPF
5000 MOP68543.50000 XPF
10000 MOP137087.00000 XPF