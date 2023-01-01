50 فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل XPF إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ xpf
٣٫٦٥ mop

1.00000 XPF = 0.07296 MOP

Mid-market exchange rate at 03:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87471.083490.14321.485021.67450.962818.765
1 GBP1.1432511.23865103.0611.697821.914451.1007221.454
1 USD0.9230.807331183.2041.37071.54560.888717.3205
1 INR0.01109350.009703030.012018710.0164740.0185760.0106810.208169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Macanese Pataca
1 XPF0.07296 MOP
5 XPF0.36482 MOP
10 XPF0.72965 MOP
20 XPF1.45929 MOP
50 XPF3.64823 MOP
100 XPF7.29646 MOP
250 XPF18.24115 MOP
500 XPF36.48230 MOP
1000 XPF72.96460 MOP
2000 XPF145.92920 MOP
5000 XPF364.82300 MOP
10000 XPF729.64600 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / فرنك الـ CFP
1 MOP13.70530 XPF
5 MOP68.52650 XPF
10 MOP137.05300 XPF
20 MOP274.10600 XPF
50 MOP685.26500 XPF
100 MOP1370.53000 XPF
250 MOP3426.32500 XPF
500 MOP6852.65000 XPF
1000 MOP13705.30000 XPF
2000 MOP27410.60000 XPF
5000 MOP68526.50000 XPF
10000 MOP137053.00000 XPF