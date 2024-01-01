Makau patacasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile MOP → XPF çevirin

1.000 mop
13.803 xpf

1.00000 MOP = 13.80260 XPF

13:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563051.0743589.22221.454621.652460.94831518.3577
1 GBP1.1678111.25465104.1961.698731.929791.1074521.4386
1 USD0.93080.797035183.04761.353951.538110.8826517.0873
1 INR0.0112080.009597330.012041310.01630330.01852080.01062820.205753

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / CFP Frangı
1 MOP13.80260 XPF
5 MOP69.01300 XPF
10 MOP138.02600 XPF
20 MOP276.05200 XPF
50 MOP690.13000 XPF
100 MOP1380.26000 XPF
250 MOP3450.65000 XPF
500 MOP6901.30000 XPF
1000 MOP13802.60000 XPF
2000 MOP27605.20000 XPF
5000 MOP69013.00000 XPF
10000 MOP138026.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Makau Patakası
1 XPF0.07245 MOP
5 XPF0.36225 MOP
10 XPF0.72450 MOP
20 XPF1.44900 MOP
50 XPF3.62251 MOP
100 XPF7.24501 MOP
250 XPF18.11253 MOP
500 XPF36.22505 MOP
1000 XPF72.45010 MOP
2000 XPF144.90020 MOP
5000 XPF362.25050 MOP
10000 XPF724.50100 MOP