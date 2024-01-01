5 Makau patacasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile MOP → XPF çevirin

5 mop
69 xpf

1,000 MOP = 13,87 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

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MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / CFP Frangı
1 MOP13,86620 XPF
5 MOP69,33100 XPF
10 MOP138,66200 XPF
20 MOP277,32400 XPF
50 MOP693,31000 XPF
100 MOP1.386,62000 XPF
250 MOP3.466,55000 XPF
500 MOP6.933,10000 XPF
1000 MOP13.866,20000 XPF
2000 MOP27.732,40000 XPF
5000 MOP69.331,00000 XPF
10000 MOP138.662,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Makau Patakası
1 XPF0,07212 MOP
5 XPF0,36059 MOP
10 XPF0,72118 MOP
20 XPF1,44235 MOP
50 XPF3,60588 MOP
100 XPF7,21176 MOP
250 XPF18,02940 MOP
500 XPF36,05880 MOP
1000 XPF72,11760 MOP
2000 XPF144,23520 MOP
5000 XPF360,58800 MOP
10000 XPF721,17600 MOP