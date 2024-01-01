250 İsviçre frangından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile XPF → MOP çevirin

250 xpf
18,30 mop

1,000₣ XPF = 0,07319MOP$ MOP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07350,0735
Düşük0,07240,0721
Ortalama0,07310,0728
Değişim1.07%1.16%
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1 XPF → MOP istatistikleri

XPF → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0735, en düşük 0,0724 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0731 oldu. XPF → MOP kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

XPF → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0735, en düşük 0,0721 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0728 oldu. XPF → MOP kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Makau Patakası
1 XPF0,07319 MOP
5 XPF0,36595 MOP
10 XPF0,73191 MOP
20 XPF1,46382 MOP
50 XPF3,65954 MOP
100 XPF7,31908 MOP
250 XPF18,29770 MOP
500 XPF36,59540 MOP
1000 XPF73,19080 MOP
2000 XPF146,38160 MOP
5000 XPF365,95400 MOP
10000 XPF731,90800 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / CFP Frangı
1 MOP13,66290 XPF
5 MOP68,31450 XPF
10 MOP136,62900 XPF
20 MOP273,25800 XPF
50 MOP683,14500 XPF
100 MOP1.366,29000 XPF
250 MOP3.415,72500 XPF
500 MOP6.831,45000 XPF
1000 MOP13.662,90000 XPF
2000 MOP27.325,80000 XPF
5000 MOP68.314,50000 XPF
10000 MOP136.629,00000 XPF