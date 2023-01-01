أرياري مدغشقري إلى فورنت مجري

تحويل MGA إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٨٠ huf

1.00000 MGA = 0.08024 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:38 UTC
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MGA إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661730.9643518.3596
1GBP1.1532711.2294102.1881.657911.916451.1121621.1738
1USD0.93810.813405183.121.348551.558850.9046517.2229
1INR0.01128590.009785910.012030810.01622410.01875420.01088370.207205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Hungarian Forint
1 MGA0.08024 HUF
5 MGA0.40118 HUF
10 MGA0.80236 HUF
20 MGA1.60472 HUF
50 MGA4.01180 HUF
100 MGA8.02359 HUF
250 MGA20.05898 HUF
500 MGA40.11795 HUF
1000 MGA80.23590 HUF
2000 MGA160.47180 HUF
5000 MGA401.17950 HUF
10000 MGA802.35900 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / أرياري مدغشقر
2000 HUF24926.40000 MGA
5000 HUF62316.00000 MGA
10000 HUF124632.00000 MGA
15000 HUF186948.00000 MGA
20000 HUF249264.00000 MGA
30000 HUF373896.00000 MGA
40000 HUF498528.00000 MGA
50000 HUF623160.00000 MGA
60000 HUF747792.00000 MGA
100000 HUF1246320.00000 MGA
150000 HUF1869480.00000 MGA
200000 HUF2492640.00000 MGA