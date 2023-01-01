أرياري مدغشقري إلى جنيه مصري

تحويل MGA إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٦٫٨١ egp

1.00000 MGA = 0.00681 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:34 UTC
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MGA إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065988.59761.437631.66170.964218.3594
1GBP1.153411.22935102.1841.658091.916521.1121121.1747
1USD0.93820.813438183.121.348751.558970.904617.2243
1INR0.0112870.009786310.012030810.01622650.01875560.01088310.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

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MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه مصري
1 MGA0.00681 EGP
5 MGA0.03407 EGP
10 MGA0.06814 EGP
20 MGA0.13627 EGP
50 MGA0.34068 EGP
100 MGA0.68137 EGP
250 MGA1.70342 EGP
500 MGA3.40684 EGP
1000 MGA6.81367 EGP
2000 MGA13.62734 EGP
5000 MGA34.06835 EGP
10000 MGA68.13670 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / أرياري مدغشقر
1 EGP146.76400 MGA
5 EGP733.82000 MGA
10 EGP1467.64000 MGA
20 EGP2935.28000 MGA
50 EGP7338.20000 MGA
100 EGP14676.40000 MGA
250 EGP36691.00000 MGA
500 EGP73382.00000 MGA
1000 EGP146764.00000 MGA
2000 EGP293528.00000 MGA
5000 EGP733820.00000 MGA
10000 EGP1467640.00000 MGA