لوتي ليسوتو إلى روبية موريشية

تحويل LSL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
2357.44 mur

1.00000 LSL = 2.35744 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:53 UTC
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LSL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437371.661680.963918.362
1GBP1.15311.2295102.1961.657371.9161.1113821.1724
1USD0.93780.813339183.121.3481.558360.90417.2203
1INR0.01128280.009785110.012030810.01621750.01874830.01087580.207174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Mauritian Rupee
1 LSL2.35744 MUR
5 LSL11.78720 MUR
10 LSL23.57440 MUR
20 LSL47.14880 MUR
50 LSL117.87200 MUR
100 LSL235.74400 MUR
250 LSL589.36000 MUR
500 LSL1178.72000 MUR
1000 LSL2357.44000 MUR
2000 LSL4714.88000 MUR
5000 LSL11787.20000 MUR
10000 LSL23574.40000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Lesotho Loti
1 MUR0.42419 LSL
5 MUR2.12094 LSL
10 MUR4.24188 LSL
20 MUR8.48376 LSL
50 MUR21.20940 LSL
100 MUR42.41880 LSL
250 MUR106.04700 LSL
500 MUR212.09400 LSL
1000 MUR424.18800 LSL
2000 MUR848.37600 LSL
5000 MUR2120.94000 LSL
10000 MUR4241.88000 LSL