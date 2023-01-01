Лесотские лоти в маврикийские рупии

Сконвертируйте LSL в MUR по реальному обменному курсу

1000 lsl
2386.08 mur

1.00000 LSL = 2.38608 MUR

Среднерыночный курс в 21:58 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса LSL к MUR

1 мин. назад 1 LSL → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861851.076189.16561.458711.674990.958918.5382
1GBP1.1602911.249103.4921.693081.944121.1126121.5168
1USD0.92930.800641182.861.355551.556540.8911517.2272
1INR0.01121510.009662570.012068510.01635950.01878520.01075490.207907

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из лесотских лоти в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LSL из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LSL в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for лесотское лоти

LSL в USD

LSL в EUR

LSL в GBP

LSL в INR

LSL в JPY

LSL в RUB

LSL в AUD

LSL в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Лесотский лоти / Маврикийская рупия
1 LSL2.38608 MUR
5 LSL11.93040 MUR
10 LSL23.86080 MUR
20 LSL47.72160 MUR
50 LSL119.30400 MUR
100 LSL238.60800 MUR
250 LSL596.52000 MUR
500 LSL1193.04000 MUR
1000 LSL2386.08000 MUR
2000 LSL4772.16000 MUR
5000 LSL11930.40000 MUR
10000 LSL23860.80000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Лесотский лоти
1 MUR0.41910 LSL
5 MUR2.09549 LSL
10 MUR4.19098 LSL
20 MUR8.38196 LSL
50 MUR20.95490 LSL
100 MUR41.90980 LSL
250 MUR104.77450 LSL
500 MUR209.54900 LSL
1000 MUR419.09800 LSL
2000 MUR838.19600 LSL
5000 MUR2095.49000 LSL
10000 MUR4190.98000 LSL