1 маврикийская рупия в лесотские лоти

Сконвертируйте MUR в LSL по реальному обменному курсу

1 mur
0,39 lsl

₨1,000 MUR = L0,3912 LSL

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MUR в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,39630,4134
Низкий0,36680,3668
В среднем0,38030,3904
Изменить4.13%-3.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MUR к LSL

За последние 30 дней максимальный курс MUR к LSL составил 0,3963, а минимальный — 0,3668. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3803. Изменение курса MUR к LSL в процентном соотношении составило 4.13.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к LSL составил 0,4134, а минимальный — 0,3668. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3904. Изменение курса MUR к LSL в процентном соотношении составило -3.15.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийская рупия

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Лесотский лоти
1 MUR0,39119 LSL
5 MUR1,95593 LSL
10 MUR3,91186 LSL
20 MUR7,82372 LSL
50 MUR19,55930 LSL
100 MUR39,11860 LSL
250 MUR97,79650 LSL
500 MUR195,59300 LSL
1000 MUR391,18600 LSL
2000 MUR782,37200 LSL
5000 MUR1 955,93000 LSL
10000 MUR3 911,86000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Маврикийская рупия
1 LSL2,55633 MUR
5 LSL12,78165 MUR
10 LSL25,56330 MUR
20 LSL51,12660 MUR
50 LSL127,81650 MUR
100 LSL255,63300 MUR
250 LSL639,08250 MUR
500 LSL1 278,16500 MUR
1000 LSL2 556,33000 MUR
2000 LSL5 112,66000 MUR
5000 LSL12 781,65000 MUR
10000 LSL25 563,30000 MUR