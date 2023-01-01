لوتي ليسوتو إلى روبية سريلانكي

تحويل LSL إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
17103.20 lkr

1.00000 LSL = 17.10320 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:52 UTC
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LSL إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.62671.437361.661860.963818.3627
1GBP1.15311.22945102.1921.657361.916231.1112621.1733
1USD0.937850.813372183.121.348051.55860.9039517.2218
1INR0.01128330.009785510.012030810.01621810.01875120.01087520.207192

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / روبية سريلانكية
1 LSL17.10320 LKR
5 LSL85.51600 LKR
10 LSL171.03200 LKR
20 LSL342.06400 LKR
50 LSL855.16000 LKR
100 LSL1710.32000 LKR
250 LSL4275.80000 LKR
500 LSL8551.60000 LKR
1000 LSL17103.20000 LKR
2000 LSL34206.40000 LKR
5000 LSL85516.00000 LKR
10000 LSL171032.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Lesotho Loti
1 LKR0.05847 LSL
5 LKR0.29234 LSL
10 LKR0.58469 LSL
20 LKR1.16937 LSL
50 LKR2.92342 LSL
100 LKR5.84685 LSL
250 LKR14.61712 LSL
500 LKR29.23425 LSL
1000 LKR58.46850 LSL
2000 LKR116.93700 LSL
5000 LKR292.34250 LSL
10000 LKR584.68500 LSL