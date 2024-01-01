Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile LSL → LKR çevirin

1.000 lsl
16.437 lkr

1.00000 LSL = 16.43700 LKR

11:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0736589.16031.453671.65190.94825518.3255
1 GBP1.1691211.25525104.2411.699551.93131.1086221.4251
1 USD0.93140.796654183.04411.353951.538580.883217.0684
1 INR0.01121580.009593140.012041810.0163040.01852730.01063530.205534

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Lesotho lotisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Sri Lanka Rupisi
1 LSL16.43700 LKR
5 LSL82.18500 LKR
10 LSL164.37000 LKR
20 LSL328.74000 LKR
50 LSL821.85000 LKR
100 LSL1643.70000 LKR
250 LSL4109.25000 LKR
500 LSL8218.50000 LKR
1000 LSL16437.00000 LKR
2000 LSL32874.00000 LKR
5000 LSL82185.00000 LKR
10000 LSL164370.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Lesotho Lotisi
1 LKR0.06084 LSL
5 LKR0.30419 LSL
10 LKR0.60838 LSL
20 LKR1.21676 LSL
50 LKR3.04191 LSL
100 LKR6.08382 LSL
250 LKR15.20955 LSL
500 LKR30.41910 LSL
1000 LKR60.83820 LSL
2000 LKR121.67640 LSL
5000 LKR304.19100 LSL
10000 LKR608.38200 LSL