لوتي ليسوتو إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل LSL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
201.31 ils

1.00000 LSL = 0.20131 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:51 UTC
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LSL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437531.661810.9638518.3647
1GBP1.15311.22945102.1921.657481.916081.1113221.1746
1USD0.93790.813372183.121.348151.558480.9039517.2228
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621930.01874980.01087520.207204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Israeli New Sheqel
1 LSL0.20131 ILS
5 LSL1.00655 ILS
10 LSL2.01309 ILS
20 LSL4.02618 ILS
50 LSL10.06545 ILS
100 LSL20.13090 ILS
250 LSL50.32725 ILS
500 LSL100.65450 ILS
1000 LSL201.30900 ILS
2000 LSL402.61800 ILS
5000 LSL1006.54500 ILS
10000 LSL2013.09000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Lesotho Loti
1 ILS4.96749 LSL
5 ILS24.83745 LSL
10 ILS49.67490 LSL
20 ILS99.34980 LSL
50 ILS248.37450 LSL
100 ILS496.74900 LSL
250 ILS1241.87250 LSL
500 ILS2483.74500 LSL
1000 ILS4967.49000 LSL
2000 ILS9934.98000 LSL
5000 ILS24837.45000 LSL
10000 ILS49674.90000 LSL