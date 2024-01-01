Lesotho lotisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LSL → ILS çevirin

1.000 lsl
190,77 ils

1.00000 LSL = 0.19077 ILS

11:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0737589.17311.45371.651920.94829518.3271
1 GBP1.1691211.25535104.2551.699561.931311.1086721.4267
1 USD0.93130.796591183.04831.353851.538460.8831517.0683
1 INR0.01121410.00959190.012041210.0163020.01852490.01063420.205523

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Lesotho lotisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LSL0.19077 ILS
5 LSL0.95386 ILS
10 LSL1.90771 ILS
20 LSL3.81542 ILS
50 LSL9.53855 ILS
100 LSL19.07710 ILS
250 LSL47.69275 ILS
500 LSL95.38550 ILS
1000 LSL190.77100 ILS
2000 LSL381.54200 ILS
5000 LSL953.85500 ILS
10000 LSL1907.71000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Lesotho Lotisi
1 ILS5.24188 LSL
5 ILS26.20940 LSL
10 ILS52.41880 LSL
20 ILS104.83760 LSL
50 ILS262.09400 LSL
100 ILS524.18800 LSL
250 ILS1310.47000 LSL
500 ILS2620.94000 LSL
1000 ILS5241.88000 LSL
2000 ILS10483.76000 LSL
5000 ILS26209.40000 LSL
10000 ILS52418.80000 LSL