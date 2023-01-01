فرنك قمري إلى روبية موريشية

تحويل KMF إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
96.29 mur

1.00000 KMF = 0.09629 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0669588.70041.43671.659460.964118.3013
1GBP1.153411.2305102.2971.656931.913831.11221.1066
1USD0.937250.812678183.13451.346551.555330.903517.1529
1INR0.01127390.009775460.012028710.01619720.01870860.01086790.206327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Mauritian Rupee
1 KMF0.09629 MUR
5 KMF0.48144 MUR
10 KMF0.96289 MUR
20 KMF1.92577 MUR
50 KMF4.81443 MUR
100 KMF9.62886 MUR
250 KMF24.07215 MUR
500 KMF48.14430 MUR
1000 KMF96.28860 MUR
2000 KMF192.57720 MUR
5000 KMF481.44300 MUR
10000 KMF962.88600 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك جزر القمر
1 MUR10.38540 KMF
5 MUR51.92700 KMF
10 MUR103.85400 KMF
20 MUR207.70800 KMF
50 MUR519.27000 KMF
100 MUR1038.54000 KMF
250 MUR2596.35000 KMF
500 MUR5192.70000 KMF
1000 MUR10385.40000 KMF
2000 MUR20770.80000 KMF
5000 MUR51927.00000 KMF
10000 MUR103854.00000 KMF