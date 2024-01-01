5000 روبية موريشية إلى فرنك قمري

تحويل MUR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
48,966 kmf

1.00000 MUR = 9.79329 KMF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / فرنك جزر القمر
1 MUR9.79329 KMF
5 MUR48.96645 KMF
10 MUR97.93290 KMF
20 MUR195.86580 KMF
50 MUR489.66450 KMF
100 MUR979.32900 KMF
250 MUR2448.32250 KMF
500 MUR4896.64500 KMF
1000 MUR9793.29000 KMF
2000 MUR19586.58000 KMF
5000 MUR48966.45000 KMF
10000 MUR97932.90000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Mauritian Rupee
1 KMF0.10211 MUR
5 KMF0.51055 MUR
10 KMF1.02111 MUR
20 KMF2.04222 MUR
50 KMF5.10555 MUR
100 KMF10.21110 MUR
250 KMF25.52775 MUR
500 KMF51.05550 MUR
1000 KMF102.11100 MUR
2000 KMF204.22200 MUR
5000 KMF510.55500 MUR
10000 KMF1021.11000 MUR