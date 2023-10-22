3000 ين ياباني إلى كتزال غواتيمالي
تحويل JPY إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى كتزال غواتيمالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / Guatemalan Quetzal
|100 JPY
|5.23203 GTQ
|1000 JPY
|52.32030 GTQ
|1500 JPY
|78.48045 GTQ
|2000 JPY
|104.64060 GTQ
|3000 JPY
|156.96090 GTQ
|5000 JPY
|261.60150 GTQ
|5400 JPY
|282.52962 GTQ
|10000 JPY
|523.20300 GTQ
|15000 JPY
|784.80450 GTQ
|20000 JPY
|1046.40600 GTQ
|25000 JPY
|1308.00750 GTQ
|30000 JPY
|1569.60900 GTQ