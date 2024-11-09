3 000 японских иен в гватемальские кетсали
Сконвертируйте JPY в GTQ по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса JPY к GTQ
1 JPY = 0,05064 GTQ
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 JPY в GTQ
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0520
|0,0549
|Низкий
|0,0500
|0,0500
|В среднем
|0,0511
|0,0526
|Изменение
|-2.59%
|-3.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JPY к GTQ
За последние 30 дней максимальный курс JPY к GTQ составил 0,0520, а минимальный — 0,0500. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0511. Изменение курса JPY к GTQ в процентном соотношении составило -2.59.
За последние 90 дней максимальный курс JPY к GTQ составил 0,0549, а минимальный — 0,0500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0526. Изменение курса JPY к GTQ в процентном соотношении составило -3.91.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из японских иен в гватемальские кетсали
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Японская иена / Гватемальский кетсаль
|100 JPY
|5,06359 GTQ
|1000 JPY
|50,63590 GTQ
|1500 JPY
|75,95385 GTQ
|2000 JPY
|101,27180 GTQ
|3000 JPY
|151,90770 GTQ
|5000 JPY
|253,17950 GTQ
|5400 JPY
|273,43386 GTQ
|10000 JPY
|506,35900 GTQ
|15000 JPY
|759,53850 GTQ
|20000 JPY
|1 012,71800 GTQ
|25000 JPY
|1 265,89750 GTQ
|30000 JPY
|1 519,07700 GTQ
|Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Японская иена
|1 GTQ
|19,74890 JPY
|5 GTQ
|98,74450 JPY
|10 GTQ
|197,48900 JPY
|20 GTQ
|394,97800 JPY
|50 GTQ
|987,44500 JPY
|100 GTQ
|1 974,89000 JPY
|250 GTQ
|4 937,22500 JPY
|500 GTQ
|9 874,45000 JPY
|1000 GTQ
|19 748,90000 JPY
|2000 GTQ
|39 497,80000 JPY
|5000 GTQ
|98 744,50000 JPY
|10000 GTQ
|197 489,00000 JPY