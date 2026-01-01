5,000 ين ياباني إلى كتزال غواتيمالي

حوّل JPY إلى GTQ بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
¥1 JPY = 0.04795 GTQ
إرسال الأموال

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JPY إلى GTQ،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى GTQ متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JPY إلى GTQ اليوم

JPYGTQ
100 JPY4.79 GTQ
1000 JPY47.95 GTQ
1500 JPY71.92 GTQ
2000 JPY95.89 GTQ
3000 JPY143.84 GTQ
5000 JPY239.73 GTQ
5400 JPY258.91 GTQ
10000 JPY479.46 GTQ
15000 JPY719.20 GTQ
20000 JPY958.93 GTQ
25000 JPY1,198.66 GTQ
30000 JPY1,438.39 GTQ
GTQJPY
1 GTQ21 JPY
5 GTQ104 JPY
10 GTQ209 JPY
20 GTQ417 JPY
50 GTQ1,043 JPY
100 GTQ2,086 JPY
250 GTQ5,214 JPY
500 GTQ10,428 JPY
1000 GTQ20,857 JPY
2000 GTQ41,713 JPY
5000 GTQ104,283 JPY
10000 GTQ208,566 JPY

الأسئلة الشائعة