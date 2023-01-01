دولار جامايكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل JMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
876.24 isk

1.00000 JMD = 0.87624 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:59 UTC
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JMD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Icelandic Króna
1 JMD0.87624 ISK
5 JMD4.38119 ISK
10 JMD8.76238 ISK
20 JMD17.52476 ISK
50 JMD43.81190 ISK
100 JMD87.62380 ISK
250 JMD219.05950 ISK
500 JMD438.11900 ISK
1000 JMD876.23800 ISK
2000 JMD1752.47600 ISK
5000 JMD4381.19000 ISK
10000 JMD8762.38000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار جامايكي
1 ISK1.14124 JMD
5 ISK5.70620 JMD
10 ISK11.41240 JMD
20 ISK22.82480 JMD
50 ISK57.06200 JMD
100 ISK114.12400 JMD
250 ISK285.31000 JMD
500 ISK570.62000 JMD
1000 ISK1141.24000 JMD
2000 ISK2282.48000 JMD
5000 ISK5706.20000 JMD
10000 ISK11412.40000 JMD