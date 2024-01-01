Jamaika dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile JMD → ISK çevirin

1.000 jmd
886,34 isk

1.00000 JMD = 0.88634 ISK

07:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.0951.539051.34730.9311519.01790.7961471.35405
1 JPY0.0066624510.01025390.008976320.006203860.1267060.005304280.00902129
1 AUD0.6497597.524210.8754080.6050112.35690.5172960.879794
1 SGD0.742225111.4041.1423210.69111714.11560.590921.00501

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Jamaika dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

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JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / İzlanda Kronu
1 JMD0.88634 ISK
5 JMD4.43172 ISK
10 JMD8.86344 ISK
20 JMD17.72688 ISK
50 JMD44.31720 ISK
100 JMD88.63440 ISK
250 JMD221.58600 ISK
500 JMD443.17200 ISK
1000 JMD886.34400 ISK
2000 JMD1772.68800 ISK
5000 JMD4431.72000 ISK
10000 JMD8863.44000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Jamaika Doları
1 ISK1.12823 JMD
5 ISK5.64115 JMD
10 ISK11.28230 JMD
20 ISK22.56460 JMD
50 ISK56.41150 JMD
100 ISK112.82300 JMD
250 ISK282.05750 JMD
500 ISK564.11500 JMD
1000 ISK1128.23000 JMD
2000 ISK2256.46000 JMD
5000 ISK5641.15000 JMD
10000 ISK11282.30000 JMD