Ямайские доллары в исландские кроны

Сконвертируйте JMD в ISK по реальному обменному курсу

1 000 jmd
867,15 isk

1.00000 JMD = 0.86715 ISK

Среднерыночный курс в 18:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса JMD к ISK

1 мин. назад 1 JMD → 0 ISK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.072688.90781.454341.671110.956818.4973
1GBP1.1633311.24775103.4261.691821.943991.1130821.5178
1USD0.93230.801443182.891.35591.5580.89217.2453
1INR0.01124760.009668750.012064210.01635780.0187960.01076120.20805

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Исландская крона
1 JMD0.86715 ISK
5 JMD4.33576 ISK
10 JMD8.67152 ISK
20 JMD17.34304 ISK
50 JMD43.35760 ISK
100 JMD86.71520 ISK
250 JMD216.78800 ISK
500 JMD433.57600 ISK
1000 JMD867.15200 ISK
2000 JMD1734.30400 ISK
5000 JMD4335.76000 ISK
10000 JMD8671.52000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Ямайский доллар
1 ISK1.15320 JMD
5 ISK5.76600 JMD
10 ISK11.53200 JMD
20 ISK23.06400 JMD
50 ISK57.66000 JMD
100 ISK115.32000 JMD
250 ISK288.30000 JMD
500 ISK576.60000 JMD
1000 ISK1153.20000 JMD
2000 ISK2306.40000 JMD
5000 ISK5766.00000 JMD
10000 ISK11532.00000 JMD