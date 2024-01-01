10 исландских крон в ямайские доллары

Сконвертируйте ISK в JMD по реальному обменному курсу

10 isk
11,36 jmd

kr1,000 ISK = J$1,136 JMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,14341,1434
Низкий1,11501,0953
В среднем1,12871,1228
Изменить1.61%3.69%
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Соотношение 1 ISK к JMD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к JMD составил 1,1434, а минимальный — 1,1150. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1287. Изменение курса ISK к JMD в процентном соотношении составило 1.61.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к JMD составил 1,1434, а минимальный — 1,0953. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1228. Изменение курса ISK к JMD в процентном соотношении составило 3.69.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Ямайский доллар
1 ISK1,13564 JMD
5 ISK5,67820 JMD
10 ISK11,35640 JMD
20 ISK22,71280 JMD
50 ISK56,78200 JMD
100 ISK113,56400 JMD
250 ISK283,91000 JMD
500 ISK567,82000 JMD
1000 ISK1 135,64000 JMD
2000 ISK2 271,28000 JMD
5000 ISK5 678,20000 JMD
10000 ISK11 356,40000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Исландская крона
1 JMD0,88056 ISK
5 JMD4,40282 ISK
10 JMD8,80564 ISK
20 JMD17,61128 ISK
50 JMD44,02820 ISK
100 JMD88,05640 ISK
250 JMD220,14100 ISK
500 JMD440,28200 ISK
1000 JMD880,56400 ISK
2000 JMD1 761,12800 ISK
5000 JMD4 402,82000 ISK
10000 JMD8 805,64000 ISK