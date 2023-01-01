لمبيرة هندوراسية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل HNL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٥٤٫٦٢ ils

1.00000 HNL = 0.15462 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:40 UTC
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HNL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.0658588.60741.439381.663180.96418.3328
1GBP1.1523411.2279102.0791.658221.916051.1108621.1201
1USD0.938450.814399183.13311.350451.560430.904517.2002
1INR0.01128570.009796320.012028910.01624440.01877020.01088010.2069

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Israeli New Sheqel
1 HNL0.15462 ILS
5 HNL0.77307 ILS
10 HNL1.54615 ILS
20 HNL3.09230 ILS
50 HNL7.73075 ILS
100 HNL15.46150 ILS
250 HNL38.65375 ILS
500 HNL77.30750 ILS
1000 HNL154.61500 ILS
2000 HNL309.23000 ILS
5000 HNL773.07500 ILS
10000 HNL1546.15000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لامبيرا هندوراسي
1 ILS6.46767 HNL
5 ILS32.33835 HNL
10 ILS64.67670 HNL
20 ILS129.35340 HNL
50 ILS323.38350 HNL
100 ILS646.76700 HNL
250 ILS1616.91750 HNL
500 ILS3233.83500 HNL
1000 ILS6467.67000 HNL
2000 ILS12935.34000 HNL
5000 ILS32338.35000 HNL
10000 ILS64676.70000 HNL