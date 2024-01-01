Honduras lempirasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile HNL → ILS çevirin

1.000 hnl
147,85 ils

1.00000 HNL = 0.14785 ILS

05:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537751.0728589.05641.453011.653720.94962518.3349
1 GBP1.1712711.25655104.3051.701811.936881.1122721.4743
1 USD0.93210.79583183.00921.354351.541430.8851517.0899
1 INR0.01122880.009587250.012046910.01631570.01856930.01066330.20588

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Honduras lempirasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HNL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HNL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Honduras lempirası için en iyi döviz çiftleri

HNL → USD

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HNL → RUB

HNL → AUD

HNL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Yeni İsrail Şekeli
1 HNL0.14785 ILS
5 HNL0.73927 ILS
10 HNL1.47854 ILS
20 HNL2.95708 ILS
50 HNL7.39270 ILS
100 HNL14.78540 ILS
250 HNL36.96350 ILS
500 HNL73.92700 ILS
1000 HNL147.85400 ILS
2000 HNL295.70800 ILS
5000 HNL739.27000 ILS
10000 HNL1478.54000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Honduras Lempirası
1 ILS6.76343 HNL
5 ILS33.81715 HNL
10 ILS67.63430 HNL
20 ILS135.26860 HNL
50 ILS338.17150 HNL
100 ILS676.34300 HNL
250 ILS1690.85750 HNL
500 ILS3381.71500 HNL
1000 ILS6763.43000 HNL
2000 ILS13526.86000 HNL
5000 ILS33817.15000 HNL
10000 ILS67634.30000 HNL