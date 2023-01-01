الدولار الغياني إلى ريال عماني

تحويل GYD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 gyd
1.840 omr

1.00000 GYD = 0.00184 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:13 UTC
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GYD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064788.51691.437081.662170.9633518.2725
1GBP1.15311.22765102.0641.657021.916561.1107521.0691
1USD0.93920.814564183.13791.349751.561160.904917.1621
1INR0.01129730.009797750.012028210.01623510.01877790.01088430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / الريال العماني
1 GYD0.00184 OMR
5 GYD0.00920 OMR
10 GYD0.01840 OMR
20 GYD0.03681 OMR
50 GYD0.09201 OMR
100 GYD0.18403 OMR
250 GYD0.46008 OMR
500 GYD0.92015 OMR
1000 GYD1.84030 OMR
2000 GYD3.68060 OMR
5000 GYD9.20150 OMR
10000 GYD18.40300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار غياني
1 OMR543.39000 GYD
5 OMR2716.95000 GYD
10 OMR5433.90000 GYD
20 OMR10867.80000 GYD
50 OMR27169.50000 GYD
100 OMR54339.00000 GYD
250 OMR135847.50000 GYD
500 OMR271695.00000 GYD
1000 OMR543390.00000 GYD
2000 OMR1086780.00000 GYD
5000 OMR2716950.00000 GYD
10000 OMR5433900.00000 GYD