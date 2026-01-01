الدولار الغياني إلى ريال عماني
حوّل GYD إلى OMR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من GYD إلى OMR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من GYD إلى OMR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من GYD إلى OMR اليوم
|GYD
|OMR
|1 GYD
|0.002 OMR
|5 GYD
|0.009 OMR
|10 GYD
|0.018 OMR
|20 GYD
|0.037 OMR
|50 GYD
|0.092 OMR
|100 GYD
|0.184 OMR
|250 GYD
|0.460 OMR
|500 GYD
|0.920 OMR
|1000 GYD
|1.840 OMR
|2000 GYD
|3.680 OMR
|5000 GYD
|9.201 OMR
|10000 GYD
|18.402 OMR
|OMR
|GYD
|1 OMR
|543.42 GYD
|5 OMR
|2,717.12 GYD
|10 OMR
|5,434.23 GYD
|20 OMR
|10,868.46 GYD
|50 OMR
|27,171.15 GYD
|100 OMR
|54,342.30 GYD
|250 OMR
|135,855.75 GYD
|500 OMR
|271,711.50 GYD
|1000 OMR
|543,423 GYD
|2000 OMR
|1,086,846 GYD
|5000 OMR
|2,717,115 GYD
|10000 OMR
|5,434,230 GYD