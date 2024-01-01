1 الدولار الغياني إلى ريال عماني

تحويل GYD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 gyd
0.002 omr

1.00000 GYD = 0.00184 OMR

Mid-market exchange rate at 04:19
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854611.0821589.70841.462151.6510.95334518.5391
1 GBP1.1701211.26625104.971.710891.931881.1155321.693
1 USD0.92410.789733182.89831.351151.525670.88117.1317
1 INR0.01114720.009526530.01206310.01629890.01840410.01062750.206659

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

GYD إلى USD

GYD إلى EUR

GYD إلى GBP

GYD إلى INR

GYD إلى JPY

GYD إلى RUB

GYD إلى AUD

GYD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار غياني / الريال العماني
1 GYD0.00184 OMR
5 GYD0.00920 OMR
10 GYD0.01839 OMR
20 GYD0.03679 OMR
50 GYD0.09197 OMR
100 GYD0.18394 OMR
250 GYD0.45986 OMR
500 GYD0.91971 OMR
1000 GYD1.83942 OMR
2000 GYD3.67884 OMR
5000 GYD9.19710 OMR
10000 GYD18.39420 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار غياني
1 OMR543.65000 GYD
5 OMR2718.25000 GYD
10 OMR5436.50000 GYD
20 OMR10873.00000 GYD
50 OMR27182.50000 GYD
100 OMR54365.00000 GYD
250 OMR135912.50000 GYD
500 OMR271825.00000 GYD
1000 OMR543650.00000 GYD
2000 OMR1087300.00000 GYD
5000 OMR2718250.00000 GYD
10000 OMR5436500.00000 GYD